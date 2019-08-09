"Слуга народу" назвала комітети, які пропонує створити у Раді
Про це повідомила керівник медіаофісу партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook.
"Підготовча депутатська група розпочала роботу. На першому засіданні представники партії «Слуга народу» запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х", - написала вона.
Вона повідомила, що пропонується створити такі комітети:
1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
2. Комітет з питань бюджетних відносин.
3. Комітет з питань економічного розвитку.
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
7. Комітет з питань цифрової трансформації.
8. Комітет з питань правової політики.
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
10. Комітет з питань антикорупційної політики.
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
13. Комітет з питань інфраструктури.
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
18. Комітет з питань свободи слова.
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
22. Комітет з питань соціальної політики.
Також, за її словами, у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.
Як повідомляв Укрінформ, у політичній партії “Слуга народу” пропонують скоротити кількість комітетів Верховної Ради до 22.