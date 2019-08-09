У "Голосі" заявляють, що їх депутати можуть очолити кілька комітетів

У партії "Голос" заявляють, що можуть запропонувати компетентних очільників кількох комітетів Верховної Ради, проте конкретних прізвищ поки не називають.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті партії.

"Ключовим у визначенні структури управління новим парламентом та у призначенні ефективних керівників парламентських комітетів має бути професіоналізм, а не будь-які політичні квоти. За цим принципом партія "Голос" може запропонувати компетентних очільників кількох важливих напрямків роботи нової Ради, де сьогодні вперше збирається підготовча депутатська група", - йдеться у повідомлення

У "Голосі" додають, що їхні фахівці здатні кваліфіковано керувати комітетами, до предметів відання яких належать питання правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини і реінтеграції окупованих територій, а також регламентним комітетом.

"Команда "Голосу" прийшла до парламенту добре підготовленою і готова брати на себе відповідальність як за щоденну депутатську роботу, так і за стратегічні перспективи. Разом з тим, ми усвідомлюємо можливості парламентської більшості та їх відповідальність за призначення керівництва комітетів", — заявив голова партії Святослав Вакарчук.

Партія "Голос" також пропонує за професійним принципом підійти і до формування уряду.

"Час формальних квот і політичних торгів має залишитися в минулому, успішне майбутнє за професійним підходом". - додають у політсилі.

Як повідомлялося, 9 серпня у Верховній Раді проходить перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).