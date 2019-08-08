Президент України Володимир Зеленський відвідав у Туреччині підприємство з виробництва безпілотників та обговорив перспективи співпраці між двома країнами.

Про це повідомляє Офіс Президента у Twitter.

“Зеленський відвідав виробництво безпілотних літальних систем “Baykar Aerospace and Defense”. Там Президент обговорив плани подальшої співпраці України та Туреччини та поспілкувався з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Президент України перебуває у Туреччині з дводенним офіційним візитом, де, зокрема, провів переговори з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, взяв участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.