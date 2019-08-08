МЗС працює над організацією розмови Зеленського і Меркель

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар обговорив з послом ФРН Анкою Фельдгузен організацію телефонної розмови лідерів двох країн у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі дипломатів.

"Основними темами зустрічі стали провадження двостороннього діалогу, організація телефонної розмови лідерів двох країн у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі, невідкладне проведення зустрічі в "нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, заступник міністра відзначив підтримку Німеччини у захисті територіальної цілісності та суверенітету України, а також у здійсненні внутрішніх реформ у нашій державі.

Сторони відзначили чималий потенціал взаємодії у межах політики ЄС «Східне партнерство», а також погодилися з необхідністю розвитку співпраці у справі протидії гібридним загрозам з боку Росії, зазначили в МЗС.