Фракцію "Слуга народу" поділять жеребкуванням на 15 груп

Фракцію "Слуга народу" за допомогою жеребкування поділять на 15 невеликих груп.

Про це повідомила керівник медіаофісу партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

"Ми формуємо групи у фракції, щоб ефективніше координувати її роботу, налагодити внутрішню комунікацію. А ще завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання", - зазначила Кравчук.

За її словами, 15 заступників – це не 15 «смотрящих».

"Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи" - зауважила Кравчук.

Фото: Євгенія Кравчук, Фейсбук