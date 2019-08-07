Фракцію

Фракцію "Слуга народу" поділять жеребкуванням на 15 груп

Укрінформ
Фракцію "Слуга народу" за допомогою жеребкування поділять на 15 невеликих груп.

Про це повідомила керівник медіаофісу партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

"Ми формуємо групи у фракції, щоб ефективніше координувати її роботу, налагодити внутрішню комунікацію. А ще завдяки цьому ми зможемо більш злагоджено та швидко напрацьовувати позицію із загальнополітичних питань, організовувати регіональні поїздки наших депутатів, обраних за списком, забезпечувати роботу членів фракції та, звісно ж, навчання", - зазначила Кравчук.

За її словами, 15 заступників – це не 15 «смотрящих».

Читайте також: “Слуга народу” у новій Раді проголосує за пакет дерегуляційних законів — Арахамія

"Ці люди не керуватимуть, а координуватимуть роботу. І групи ми формуємо шляхом жеребкування, а не на "клановій", земляцькій чи іншій подібній основі. Фракція, як і партія, побудована за мережевим принципом, ми маємо можливість збиратися у різних форматах, щоб співпрацювати та спілкуватися для більшої ефективності нашої роботи" - зауважила Кравчук.

Фото:  Євгенія Кравчук, Фейсбук

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-