Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової реформи

"Затвердити... Положення про Комісію з питань правової реформи; персональний склад Комісії з питань правової реформи. Визначити, що у роботі Комісії з питань правової реформи беруть участь з правом дорадчого голосу консультанти та спостерігачі від міжнародних організацій у складі, що додається", - йдеться у документі.

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Як зазначається в указі, співголовами Комісії є професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Михайло Буроменський (за згодою) і заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.