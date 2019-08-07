У команді Зеленського анонсували перезапуск Вищої кваліфкомісії суддів

Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив про можливість перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це Рябошапка розповів в інтерв'ю на "24 каналі".

"Вища кваліфікаційна комісія – це жертва, умовно кажучи, номер один. Закон передбачає припинення повноважень всіх членів кваліфкомісії як органу, який не справився зі своїми завданнями. Нові члени будуть обрані протягом дуже швидкого строку. Ми плануємо, що це 30 днів. Що цих 30 днів вистачить для всіх процедур, аби обрати нових представників органу, який відбиратиме суддів", - сказав він.

Також, за його словами, кардинально зміниться процедура притягнення до відповідальності.

"Ми занадто слідували, можливо, найкращим світовим стандартам щодо захисту прав суддів, і врешті-решт це призвело до того, що ми їх захистили абсолютно від усього, окрім якогось неформального впливу з-поза меж правової системи. Строки притягнення будуть скорочені, сама процедура спрощена", - наголосив Рябошапка.

Він зазначив, що Вища рада правосуддя має провести конкурс.

"Під час конкурсу обов’язково мають бути експерти. Процедура може бути схожа до обрання суддів до Вищого антикорупційного суду. Там обов’язково повинні бути люди, відібрані з Громадською радою міжнародних експертів", - сказав він.

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Рябошапка зауважив, що мають бути порядні, доброчесні, професійні люди в кваліфікаційній комісії, яка добирає суддів.

"І такі ж самі люди повинні бути у Вищій раді правосуддя, які мають чесно і неупереджено застосовувати закон. Не вигороджувати, не захищати суддів там, де для цього немає підстав, а підходити безсторонньо до процесу притягнення суддів до відповідальності", - додав він.