У РНБО обговорили питання кібербезпеки

В Апараті Ради безпеки й оборони відбулося засідання робочої групи з питань реформування сфери забезпечення кібербезпеки у системі національної безпеки України.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

«В умовах стрімкого розвитку ІТ-технологій у світі питання кібербезпеки та кіберзахисту стосується не тільки державного сектору, а й кожного громадянина, який має смартфон або користується комп'ютером чи планшетом. Також ринок послуг та сервісів у сфері кібербезпеки має бути відкритим для приватного сектору в рамках державно-приватного партнерства», - сказав радник секретаря РНБОУ з питань кібербезпеки Андрій Зюзя.

Зазначається, що до складу робочої групи увійшли представники парламенту, органів державної влади, ІТ-індустрії, експерти, науковці, представники громадянського суспільства. Зокрема, у засіданні взяли участь радник Президента України Михайло Федоров, голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко, представники громадської організації Ukrainian Cyber Alliance.

Учасники засідання обговорили стан справ у сфері кібербезпеки, актуальні загрози та шляхи їх нейтралізації. Особливий акцент був зроблений на необхідності напрацювання комплексного пакету змін до законодавства у зазначеній сфері, імплементації кращих практик США та країн ЄС, необхідності активізації державно-приватного партнерства тощо, поінформували у пресслужбі РНБО.