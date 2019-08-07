Рябошапка анонсував “апгрейд” НАЗК

На Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) чекають кардинальні зміни.

Про це заявив заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка в інтерв'ю "24 каналу".

"Я б сказав, що НАЗК – це ключовий орган в антикорупції країні, але він став якимсь хвостом, який тягнеться за іншою антикорупційною інфраструктурою. Варіант один – тут власне неможливо якось допомогти йому працювати ефективно – це треба змінювати. Змінювати керівництво, посилювати апарат, оскільки там дуже великі кадрові втрати. Думаю, що ми це дуже швидко зможемо зробити", - сказав він.

За його словами, НАЗК має бути локомотивом антикорупційних реформ, інтелектуальним центром, який, насамперед, оцінює все, що відбувається в країні, який може дати оцінку, де найбільші втрати в країні від корупції, і запропонувати швидкі рішення.

"Тобто це постійний моніторинг проблеми корупції в країні, якого ми сьогодні не бачимо. Це постійний центр, який забезпечує взаємодію між всіма елементами антикорупційної інфраструктури, між НАБУ, САП, Агентством з розшуку і менеджменту арештованих активів. Цієї ефективної комунікації між антикорупційними органами ми теж не бачимо", - зазначив Рябошапка.

За його словами, один з найважливіших напрямків роботи НАЗК – це запобігання політичній корупції.

“Ми бачимо, що функція провалена і в принципі не реалізується. Десь лише технічно гроші виділяються, але контролю за грошима на фінансування політичних партій, на проведення виборчих кампаній немає, його просто не існує", - сказав він.

Рябошапка наголосив, що початок повноцінної роботи НАЗК залежить насамперед від політичної волі. "Все йде від керівництва. Новий керівник має, по-перше, зміцнити кадровий потенціал, по-друге, зміцнити правильні пріоритети роботи органу. Орган не повинен ганятися, умовно кажучи, чи переслідувати вчителів, лікарів, керівників сільських рад, а займатися топкорупцією, топчиновниками і топполітикам", - підкреслив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів створив НАЗК у березні 2015 року. Запуск Нацагентства був однією з умов отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Зараз НАЗК очолює Олександр Мангул.