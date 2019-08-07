"Голос України" опублікував список депутатів “дев'ятої” Ради

Офіційний список новообраних народних депутатів ІХ скликання опублікований в газеті “Голос України”.

Відповідний список розміщений на сайті видання.

Як повідомляється, він надрукований на підставі договору з Центральною виборчою комісією та згідно з наданими нею оригіналами.

Прізвища новообраних депутатів опубліковані в алфавітному порядку із зазначенням короткої інформації про них та округу, на якому їх було обрано.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів України до Верховної Ради.