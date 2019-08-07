“Слуга народу” у новій Раді проголосує за пакет дерегуляційних законів — Арахамія

“Ми хочемо пакетне голосування по дерегуляції. Це може бути 30-40, а можливо, навіть 50 законів, які вже багато років лежать. Вони були розроблені за допомогою європейських експертів... багато разів перевірені різноманітними асоціаціями бізнесу, гравцями ринку. Всі кажуть, що це дуже потрібно країні, але не було політичної волі. Нам нічого зараз не треба вигадувати, варто взяти ці закони та ухвалити”, - сказав Арахамія.

Він також нагадав, що партія “Слуга народу” обіцяла своїм виборцям зняти недоторканність парламентаріїв та ухвалити закон про імпічмент президенту.

“Ми обіцяли і, думаю, якнайшвидше це треба зробити”, - додав він.