Контактна група може позачергово зібратися через ескалацію на Донбасі - Безсмертний

В Україні зараз розробляється план дій у відповідь на порушення окупантами “хлібного перемир’я”, внаслідок якого поблизу Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.

Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Роман Безсмертний в ефірі телеканалу UATV.

“За час, який минув з 10:20, коли відбувся цей обстріл (6 серпня - ред.), працював Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Офіс Президента, велися телефонні розмови зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Зараз розробляється комплекс заходів і кроків, які будуть зроблені в найближчі кілька годин. Не виключено, що завтра можуть відбутися позачергові збори ТКГ“, - сказав Безсмертний.

Він зазначив, що трагічний обстріл стався у світлий час доби, коли працювала система відеонагляду СММ ОБСЄ. За його словами, якщо відеокамери в цьому секторі не були знищені, то через деякий час Україна зможе отримати точну інформацію про те, що насправді відбулося.

“Звичайно, це вплине на розвиток ситуації в Мінську, перш за все, в сегменті безпеки. Зрозуміло, що в таких умовах робити якісь кроки, здатні зняти напругу, буде дуже важко, а може, навіть і неможливо”, - відзначив представник України в політичній підгрупі ТКГ.

Він додав, що ситуація на Донбасі може загостритися через порушення окупантами режиму припинення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня о 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців загинули.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.

Спецпредставник Державного департаменту США з питань українських перемовин Курт Волкер заявив, що засмучений вбивством чотирьох українських військових на Донбасі у час, коли український Президент робить жести, спрямовані на досягнення миру.