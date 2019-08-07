Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури

"Чи потрібна військова юстиція загалом (Головний військовий прокурор України - ред.). Анатолій Матіос говорить взагалі, що нам потрібна ціла вертикаль: починаючи з військових слідчих, військових прокурорів, закінчуючи військовими судами. Я в цьому абсолютно не переконаний, я завжди був опонентом цього: і військових судів, і військової юстиції як системи загалом. Я не думаю, що в цьому є крайня необхідність", - сказав Рябошапка.

Читайте також: Рябошапка заявляє про готовність очолити ГПУ

Він зазначив, що можливо, військова прокуратура буде теж однією з тих сфер, які підлягатимуть змінам.

"Моя позиція в тому, що я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури", - зауважив він.