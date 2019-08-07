Рябошапка заявляє про готовність очолити ГПУ

"Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме якийсь дискомфорт тим, що нібито я відчуватиму себе не на своєму місці. Цього немає", - заявив Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Рябошапки розглядають для призначення на посаду генерального прокурора.

Пізніше Рябошапка сказав, що оцінює свої шанси бути призначеним на посаду генпрокурора як 50 на 50.