Рябошапка заявляє про готовність очолити ГПУ

Рябошапка заявляє про готовність очолити ГПУ

Укрінформ
Заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка готовий очолити Генеральну прокуратуру України в разі ухвалення відповідного рішення і заявляє, що не відчуватиме дискомфорту на цій посаді.
Про це Рябошапка сказав в інтерв'ю "24 каналу".

"Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна чи доставлятиме якийсь дискомфорт тим, що нібито я відчуватиму себе не на своєму місці. Цього немає", - заявив Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Рябошапки розглядають для призначення на посаду генерального прокурора.

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Пізніше Рябошапка сказав, що оцінює свої шанси бути призначеним на посаду генпрокурора як 50 на 50.

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