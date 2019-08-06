Луценко сказав, коли піде у відставку

"У ході першої зустрічі з Президентом Зеленським я сказав, що напишу заяву на ім'я спікера. Я готовий до цього. Як тільки парламент збереться, сформує керівний орган парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - сказав він.

Луценко додав, що не вважає себе найгіршим генпрокурором, а негатив у суспільстві відносно нього "дещо невірно сфокусований".

"Я піду у відставку як генпрокурор, який повернув вкрадених коштів і активів на 4 мільярди доларів. Такого результату не було ні у кого", - зазначив він.

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Відповідаючи на запитання стосовно його можливого повернення у політику, Луценко сказав, що далеко від неї не відходив. "Чи буду я займатися партійною діяльністю? Поки що для себе я не вирішив. Політика - боротьба за певні політичні цілі проти певних негараздів. Я вважаю найбільшим ворогом України Путіна і патерналізм. З моєї точки зору - це дві співмірні біди України", - додав генпрокурор.

"Якщо президент буде робити правильні кроки у даному напрямку, то я союзник. Якщо у будь-якому з цих напрямків буде рух в іншу сторону, то мені прийдеться в силу моїх скромних тепер можливостей цьому протидіяти. Скажу відверто, політика Зеленського щодо Російської Федерації і Путіна, з моєї точки зору, на очах стає все більш близькою до того, в що вірю я. Політика щодо патерналізму є поки що протилежною моїм розумінням", - сказав Луценко.