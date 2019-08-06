У Путіна на Джонсона може бути "алергія" - Зеркаль

У разі залучення до процесу переговорів у нормандському форматі представників Великої Британії і США в спілкуванні президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона можуть виникнути труднощі, і навряд чи вони один одного почують.

Таку думку висловила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль в інтерв'ю Сensor.net.

"Я собі уявляю спілкування Бориса Джонсона з Путіним ... мені б дуже хотілося побачити. Він дуже епатажний. Є питання, наскільки та імперія, яка зовсім не імперія, готова розмовляти не в своєму імперсько-зарозумілому стилі. Я почала говорити про Бориса саме тому, що погано розумію, як Борис почує Путіна, або Путін - Бориса. Тому що, якщо говорити відверто, у пана Путіна напевно є алергія на пана Джонсона", - вважає Зеркаль.

Вона розповіла, що дипломатична війна між РФ і Великою Британією була тиха тому, що так себе вела прем'єр Тереза Мей.

"Вона була тиха, тому що сама Тереза Мей - досить стримана і тиха. Вона не так багато дозволяла собі висловлювати в публічному просторі щодо ставлення Британії до дій Російської Федерації. А ось що стосується Бориса Джонсона з його епатажем, я думаю, тут все буде досить феєрично", - наголосила український дипломат.

Вона охарактеризувала Джонсона, як дуже відкриту людину. І повідомила, що для нього під час приїзду до Києва було дуже важко їздити весь час у супроводі і не мати можливості пересісти на велосипед і поспілкуватися з людьми.

"Він - зовсім інший тип особистості. Знаєте, коли в політиці - особливо міжнародній - люди зустрічаються, щоб обговорити якісь дуже складні теми (а будь-який мирний процес або врегулювання - це складний процес), то тут важливо мати і якусь психологічну сумісність. Тому що всі є тонкими психологами. Адже Путін - не просто тонкий психолог. У нього є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації ", - говорить Зеркаль.

На підтвердження такої характеристики вона нагадала історію з собакою Путіна Коні, яку впустили в кімнату в присутності канцлера ФРН Ангели Меркель, хоча знали, що вона панічно боїться собак.