Волкер надіслав запит на зустріч із Сурковим - росЗМІ

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер надіслав запит на зустріч з помічником російського президента Владиславом Сурковим.

Про це заявив у вівторок журналістам директор центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков, повідомляє «Інтерфакс».

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер надіслав запит на зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим", - сказав Чеснаков.

Тим часом інформоване джерело уточнило "Інтерфаксу", що американська сторона пропонує провести зустріч у форматі Волкер-Сурков наприкінці серпня. За словами співрозмовника агентства, російська сторона поки що строки можливої зустрічі не узгодила.

Як повідомлялося, обговорення питань врегулювання на Донбасі в форматі Сурков-Волкер йдуть з серпня 2017 року.