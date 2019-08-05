Україна засуджує масову стрілянину у США

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує серію актів масової стрілянини, вчинених протягом вихідних в Ель Пасо, Техас, у Дейтоні, Огайо та Чикаго, Іллінойс, та які призвели до численних жертв.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"У цей день скорботи вважаємо категорично невиправданими й неприйнятними будь-які прояви насильства. Жоден причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання. Звертаємося сьогодні до американського народу – Українці спільно з вами оплакують невинні жертви серії злочинних актів", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, 20 людей загинули і понад 20 отримали поранення внаслідок стрілянини в торговому комплексі в Ель-Пасо, штат Техас, у суботу вранці.

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А в суботу вночі сталася ще одна стрілянина у місті Дейтон, що в штаті Огайо. Там терорист розстріляв 9 осіб і поранив ще 27 людей.

Вчора, 4 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив триденну жалобу за загиблими під час стрілянини в штатах Огайо й Техасі.