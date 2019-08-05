Зеленський телефоном привітав Джонсона з перемогою на виборах

"Глава держави привітав Бориса Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії. Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, як зазначається, у телефонній розмові йшлося про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.