Зеленський телефоном привітав Джонсона з перемогою на виборах
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Глава держави привітав Бориса Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії. Він подякував британському уряду за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також допомогу нашій країні у здійсненні реформ та посиленні обороноспроможності", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, у телефонній розмові йшлося про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на найвищому рівні.