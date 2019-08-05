Повернення в Україну політиків часів Януковича є перевіркою нової влади - Жадан

Повернення в Україну політиків часів Януковича є перевіркою нової влади - Жадан

Укрінформ
Повернення до України одіозних політиків часів президентства Віктора Януковича є перевіркою “на міцність” як нової влади, так і самого українського суспільства.
Про це сказав відомий письменник, поет Сергій Жадан в інтерв’ю Укрінформу.

“Це питання до правоохоронних органів, до судової системи та до нас усіх: чому ми свого часу не змогли дотиснути ситуацію, щоб люди, які є причетними до якихось правопорушень, були притягнуті до відповідальності? Натомість їм нічого не інкримінується”, - сказав Жадан.

Він зазначив, що і анонсований у Києві концерт наближеної до Януковича співачки Таїсії Повалій, яка після Майдану виїхала до Росії, теж є показовим.

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“Так, це показово. Це демонстративно. Думаю, це буде перевіркою на те, наскільки дійсно ми готові до повернення ситуації 2013 року. Це – сигнал. Як і повернення Портнова, реєстрація на вибори Клюєва... Я сприймаю це як перевірку на предмет того, наскільки українське суспільство готове проковтнути ту чи іншу наживку”, - заявив Жадан.

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