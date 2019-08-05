В Україні відбулася електоральна революція, але наслідки її невідомі — Жадан

Відомий письменник, поет Сергій Жадан вважає, що в Україні через бездіяльність влади в попередні роки та прагнення українців до змін відбулася електоральна революція, але наслідки її важко передбачити.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Мені здається, те, що відбулося, це дійсно щось надзвичайно серйозне. І як воно відіб’ється на нас усіх, сказати важко. Які будуть результати цієї “революції” – я би не брався прогнозувати. Дуже хочеться вірити, що рішучість і відчайдушність громадян в їхній потребі оновлення країни не стануть для країни фатальними”, - зазначив Жадан.

За його словами, результати виборів стали наслідком “28 років діяльності всіх попередніх влад”.

“Очевидно, всі хочуть змін. Просто велика кількість наших співгромадян, схоже, потребують не так змін, як біблійних чудес”, - оцінив Жадан очікування громадян від нової влади.