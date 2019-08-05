В Україні відбулася електоральна революція, але наслідки її невідомі — Жадан

В Україні відбулася електоральна революція, але наслідки її невідомі — Жадан

Укрінформ
Відомий письменник, поет Сергій Жадан вважає, що в Україні через бездіяльність влади в попередні роки та прагнення українців до змін відбулася електоральна революція, але наслідки її важко передбачити.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Мені здається, те, що відбулося, це дійсно щось надзвичайно серйозне. І як воно відіб’ється на нас усіх, сказати важко. Які будуть результати цієї “революції” – я би не брався прогнозувати. Дуже хочеться вірити, що рішучість і відчайдушність громадян в їхній потребі оновлення країни не стануть для країни фатальними”, - зазначив Жадан.

За його словами, результати виборів стали наслідком “28 років діяльності всіх попередніх влад”.

Читайте також: Жадана насторожує, що влада сконцентрована в одних руках

“Очевидно, всі хочуть змін. Просто велика кількість наших співгромадян, схоже, потребують не так змін, як біблійних чудес”, - оцінив Жадан очікування громадян від нової влади.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-