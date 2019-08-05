Жадана насторожує, що влада сконцентрована в одних руках
Про це заявив відомий письменник Сергій Жадан в інтерв’ю Укрінформу.
“Мене як виборця насторожує те, що влада сконцентрована в одних руках. А ось чи знають ці руки, що треба робити, я особисто не переконаний. Взагалі мені здається, що хороший політик має передусім добре відчувати суспільство та країну. І в цьому плані нинішня влада викликає дуже багато питань. Бо попри те, що у Зеленського нібито імідж людини з народу, – адже, великою мірою, його обирали саме як “людину з народу”, – я не зовсім впевнений, що він добре відчуває цю країну, усвідомлює її складність та неоднорідність”, - сказав Жадан.
Він додав, що суспільство ось уже сто днів уважно спостерігає за кроками Президента, а той не надто поспішає озвучувати якісь стратегічні, ціннісні речі.
“Наскільки у нього вистачить бажання і вміння стримуватись і балансувати – припускаю, він і сам зараз не знає”, - зазначив Жадан.
Більше читайте в інтерв’ю на сайті Укрінформу.