Жадана насторожує, що влада сконцентрована в одних руках

Володимир Зеленський, який ішов на вибори як “людина з народу”, мало знає про цю країну і цей народ.

Про це заявив відомий письменник Сергій Жадан в інтерв’ю Укрінформу.

“Мене як виборця насторожує те, що влада сконцентрована в одних руках. А ось чи знають ці руки, що треба робити, я особисто не переконаний. Взагалі мені здається, що хороший політик має передусім добре відчувати суспільство та країну. І в цьому плані нинішня влада викликає дуже багато питань. Бо попри те, що у Зеленського нібито імідж людини з народу, – адже, великою мірою, його обирали саме як “людину з народу”, – я не зовсім впевнений, що він добре відчуває цю країну, усвідомлює її складність та неоднорідність”, - сказав Жадан.

Він додав, що суспільство ось уже сто днів уважно спостерігає за кроками Президента, а той не надто поспішає озвучувати якісь стратегічні, ціннісні речі.

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“Наскільки у нього вистачить бажання і вміння стримуватись і балансувати – припускаю, він і сам зараз не знає”, - зазначив Жадан.

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