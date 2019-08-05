Гройсман каже, що міністри готують “шпаргалки” наступникам

Міністерства вже готують своєрідні послання наступним керівникам з інформацією про ситуацію в галузі та рекомендаціями подальших дій.

Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ми закладаємо нову традицію - не грюкати дверима, а думати про те, щоб забезпечити безперервність тих змін, які ми розпочали. Міністерства отримали моє доручення готувати transition books за своїми напрямками - своєрідні послання наступним керівникам міністерств про ситуацію в галузі, що зроблено і що потрібно продовжувати”, - зазначив Гройсман.

За його словами, перше таке послання від Міністерства охорони здоров’я вже готове. У ньому йдеться про найважливіші проєкти, які повинні бути продовжені в галузі охорони здоров'я, а також про напрацювання.

Глава уряду очікує такі ж "книги" протягом цього місяця від інших міністерств.