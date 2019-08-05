Окружний адмінсуд Києва відкрив справу щодо скасування заборони КПУ

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Петра Симоненка та Комуністичної партії України до Мін’юсту”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Читайте також: Суд підтримав відмову ЦВК реєструвати комуністів

У суді нагадують, що позивачі просять суд скасувати наказ Мін’юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки» щодо невідповідності діяльності, найменування та символіки Комуністичної партії України вимогам цього закону.