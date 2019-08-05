Разумков: Питання миру на Донбасі і повернення Криму не вирішуються законами

“Це одна з ключових проблем у країні. Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами", - сказав Разумков.

Водночас він підкреслив, що питання можливого статусу для Донеччини - "законодавча частина".

“Цей момент обговорення в стінах Верховної Ради явно теж буде, але в цю проблему, у війні це не питання законів. Це питання бажання. Бажання закінчити цю війну. В української сторони воно є. На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою", - вважає Разумков.

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На його думку, необхідно буде виконати цілий комплекс завдань, які дозволять швидше повернути тимчасово окуповані території".