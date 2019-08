Партія “Слуга народу” започатковує Офіс навчання і розвитку партії і планує нові програми на осінь.

Про це повідомила керівник медіаофісу партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

“Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on (шоу продовжуватиметься - ред.) - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми”, - написала Кравчук.

Вона також подякувала команді Київської школи економіки, яка, зокрема, підготувала курс навчання для майбутніх депутатів від партії “Слуга народу”.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від "Слуги народу", яке завершилося у неділю, 4 серпня.

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч Президент Володимир Зеленський.