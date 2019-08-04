Польща нагадала ООН про агресію Росії

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович головував на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, присвяченому проблемі участі дітей у збройних конфліктах.

Про це повідомляє Польське Радіо.

У своєму виступі міністр зазначив, що діти стають першими жертвами воєн і насильства. Політик наголосив, що захист дітей є для Польщі пріоритетом і польська сторона допомагає наймолодшим у Східній Україні та на Близькому Сході.

Очільник польського МЗС Яцек Чапутович додав, що наступне засідання Ради Безпеки ООН буде присвячене проблемі дотримання міжнародного права. Ця тематика є провідним мотивом членства Польщі в Раді Безпеки ООН: «Ми відстоюємо дотримання міжнародного права. Його порушує, наприклад, Росія проти України та Грузії. Тобто в інтересі Польщі є зміцнення міжнародної системи, що спирається на право, а не на силу».

У серпні очільник МЗС Польщі ще тричі головуватиме на засіданнях Ради Безпеки ООН: на тему міжнародного права, Близького Сходу та переслідувань на релігійному ґрунті.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня глава МЗС Польщі Яцек Чапутович наголосив під час спілкування з журналістами у Варшаві, що питання безпеки в Україні буде одним з пріоритетів серпневого головування Польщі в Раді Безпеки ООН.