Президент розповів про майбутню "нормандську" зустріч

Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливий термін нової зустрічі в так званому "нормандському форматі" щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Про це він сказав він під час своєї поїздки до Трускавця Львівської області, пише "Радіо Свобода".

"Така зустріч на рівні чотирьох представників міністерств закордонних справ країн-учасниць може відбутися у Франції наприкінці серпня", - йдеться у повідомленні.

Понад два тижні тому Глава держави, іще не уточнюючи можливих термінів цієї зустрічі зовнішньополітичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату», заявляв, що очікує після неї та проведення зустрічі самих керівників України, Німеччини, Франції й Росії.

Заступник голови офісу Президента Вадим Пристайко говорив тоді, що ці радники планують знову зустрітися наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію домовленостей, про які йшлося на попередній зустрічі 12 липня.

За словами Пристайка, серед домовленостей, досягнених на зустрічі 12 липня, був обмін бранцями протягом місяця, хоча їх точна кількість не була остаточно узгоджена.