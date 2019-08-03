Найважливішим в управлінні державою є довіра до правлячої еліти - Телешун

Зокрема, у відповідь на запитання «На вашу думку, що насамперед потрібно зробити, щоб громадяни відчули себе причетними до змін і підтримали їх?» Телешун сказав: «На ваше запитання я відповім китайською притчею у вигляді бесіди двох великих філософів – учня і вчителя, Цзи Гуна і Конфуція. Учень спитав останнього, що є найголовнішим і найважливішим в управлінні державою: довіра, їжа чи армія. Конфуцій замислився і відповів – усе важливе, але, мабуть, найголовнішою є довіра. Жодна війна або реформи не мали логічного й успішного завершення, якщо не було довіри до тих, хто взяв на себе відповідальність за долі людей і держави».

Проте, зазначає науковець, «довіра досягається різними шляхами, особливо у перехідних або, як кажуть науковці, транзитивних суспільствах».

За словами Телешуна, «політична еліта цих відносно «молодих» демократій у боротьбі за владні (і не тільки) ресурси та довіру населення схильна використовувати тотальну демагогію і популізм, маніпулятивні технології і пропаганду, політичну корупцію, іноземний вплив, вибіркове правове і політичне насильство, але найбільш ефективним є лише успішний соціальний досвід реформування і особистий приклад». Спробую запропонувати власну формулу «довіри» в умовах відкритого суспільства: «відчуваю, бачу, аналізую, розумію, роблю, довіряю».