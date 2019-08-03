Україна має відпрацювати нову схему взаємодії як із західними партнерами, так і з РФ - Телешун

Україна має відпрацювати нову схему взаємодії як із західними партнерами, так і з РФ - Телешун

Укрінформ
Головним для України є визначення стратегії захисту національних інтересів на день сьогоднішній, відпрацювання нової схеми взаємодії як із західними партнерами й США, так і з опонентами в особі Росії.
Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, доктор політичних наук Сергій Телешун.

За його словами, Мінський, Нормандський процеси можуть зупинити гарячу фазу війни і перевести її у «холодну»; заморозити цей процес і вивести питання Криму за рамки переговорів, тим самим заспокоївши європейську і світову спільноту; зосередитись на питаннях гуманітарного і соціального характеру, але не усунути причину війни.

“Проблема війни хвилює, впевнений, усіх учасників перемовин. Проте ціну за мир можуть виставити одній лише Україні. І це буде мати вигляд «компромісів», як-то: зміна державного устрою, обмеження суверенітету у вирішенні питань внутрішньої й зовнішньої політики; окремі правові колізії й т.п. Натомість, як я розумію, позиція Російської Федерації по ключових питаннях так і не зазнала особливих змін. А війна, як і переговорні майданчики, є лише технологічним інструментарієм реалізації власних національних інтересів за рахунок іншого, хто б це не був. Питання – лише в ціні та функціональності «перемовників чи посередників». Ось і йде «геополітичний торг» між тими, кого ми називаємо суб’єктами регіональної й світової політики”, сказав Телешун.

При цьому він звернув увагу “лише на важливу складову ціни – час. Він дуже важливий для України. Проте на цю тему варто говорити після формування законодавчої й виконавчої вертикалі та декларування основних пріоритетів у внутрішній та зовнішній політиці”.

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За словами доктора політичних наук, “як свідчить світовий досвід, немає універсального підходу у вирішенні цієї проблеми. Є комплексна система заходів – політичного, зовнішньополітичного, військового, економічного, інформаційного характеру – спроможна зрушити питання з мертвої точки”.

“Головним для України є визначення стратегії захисту національних інтересів на день сьогоднішній, відпрацювання нової схеми взаємодії як із західними партнерами й США, так і з опонентами в особі Росії”, - переконаний Телешун.

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