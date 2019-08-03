Україна має відпрацювати нову схему взаємодії як із західними партнерами, так і з РФ - Телешун

За його словами, Мінський, Нормандський процеси можуть зупинити гарячу фазу війни і перевести її у «холодну»; заморозити цей процес і вивести питання Криму за рамки переговорів, тим самим заспокоївши європейську і світову спільноту; зосередитись на питаннях гуманітарного і соціального характеру, але не усунути причину війни.

“Проблема війни хвилює, впевнений, усіх учасників перемовин. Проте ціну за мир можуть виставити одній лише Україні. І це буде мати вигляд «компромісів», як-то: зміна державного устрою, обмеження суверенітету у вирішенні питань внутрішньої й зовнішньої політики; окремі правові колізії й т.п. Натомість, як я розумію, позиція Російської Федерації по ключових питаннях так і не зазнала особливих змін. А війна, як і переговорні майданчики, є лише технологічним інструментарієм реалізації власних національних інтересів за рахунок іншого, хто б це не був. Питання – лише в ціні та функціональності «перемовників чи посередників». Ось і йде «геополітичний торг» між тими, кого ми називаємо суб’єктами регіональної й світової політики”, сказав Телешун.

При цьому він звернув увагу “лише на важливу складову ціни – час. Він дуже важливий для України. Проте на цю тему варто говорити після формування законодавчої й виконавчої вертикалі та декларування основних пріоритетів у внутрішній та зовнішній політиці”.

За словами доктора політичних наук, “як свідчить світовий досвід, немає універсального підходу у вирішенні цієї проблеми. Є комплексна система заходів – політичного, зовнішньополітичного, військового, економічного, інформаційного характеру – спроможна зрушити питання з мертвої точки”.

“Головним для України є визначення стратегії захисту національних інтересів на день сьогоднішній, відпрацювання нової схеми взаємодії як із західними партнерами й США, так і з опонентами в особі Росії”, - переконаний Телешун.