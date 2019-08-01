Зеленський - другий після Путіна за згадуваннями у російській пресі

Президент Володимир Зеленський вийшов на друге місце в рейтингу політичних персон за кількістю згадувань у російській пресі.

Такі дані містяться в "Системі комплексного аналізу новин" (СКАН), створеній "Інтерфаксом".

"Президент РФ Володимир Путін продовжує посідати перше місце в десятці найбільш згадуваних у російській пресі персон, за підсумками липня він отримав 296 957 посилань у матеріалах російських ЗМІ політичної і фінансово-економічної спрямованості. Другу сходинку посів президент України Володимир Зеленський, який отримав 155 878 згадувань" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Зеленський з великим відривом обігнав свого американського колегу Дональда Трампа, який отримав 94 761 згадування. На четвертій сходинці рейтингу, як і раніше, знаходиться російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв (61 058 посилань).

На одну сходинку вище піднявся екс-президент України Петро Порошенко, він посідає п'яте місце: його згадали 53 279 разів. Шосте місце посів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков (22 579 посилань), який також поліпшив свою позицію на одну сходинку порівняно з червнем.

Читайте також: Зеленський і Лукашенко домовилися про взаємні візити

У рейтинг повернулися президент Білорусії Олександр Лукашенко (25 064 посилання, сьоме місце) і експрезидент України Віктор Янукович (22 633 посилання, восьме місце).

Значення рейтингу визначається за кількістю документів зі згадуванням тієї чи іншої персони за вказаний період, що надійшли в СКАН із центральних і регіональних ЗМІ, інформаційних агентств, спеціалізованих і галузевих видань, ТБ і радіо, інтернет-сайтів.

Фото: president.gov.ua