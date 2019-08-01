Перша заступниця міністра юстиції написала заяву на звільнення

Перша заступниця міністра юстиції Олена Сукманова написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні написала заяву про звільнення! До того, як мене звільнить Кабінет міністрів, звісно, ще певний час буду виконувати свої обов`язки. У таких випадках, зазвичай, пишуть, що це було неймовірно і далі буде:) Але я хочу написати трохи про інше. Я не знаю що буде далі. Але воно точно буде! Як каже моя улюблена подруга “книга судеб уже написана!”, - повідомила Сукманова.

Вона подякувала своїй команді за роботу та чоловіку за підтримку.

Про свої плани Сукманова не уточнила, лише додала: “Але.... далі таки буде!”.

Як повідомлялося, першим заступником міністра юстиції Олену Сукманову призначено розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2018 року. До цього призначення вона працювала на посаді заступника міністра юстиції з питань державної реєстраці