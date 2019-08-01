Перша заступниця міністра юстиції написала заяву на звільнення

Перша заступниця міністра юстиції написала заяву на звільнення

Укрінформ
Перша заступниця міністра юстиції Олена Сукманова написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні написала заяву про звільнення! До того, як мене звільнить Кабінет міністрів, звісно, ще певний час буду виконувати свої обов`язки. У таких випадках, зазвичай, пишуть, що це було неймовірно і далі буде:) Але я хочу написати трохи про інше. Я не знаю що буде далі. Але воно точно буде! Як каже моя улюблена подруга “книга судеб уже написана!”, - повідомила Сукманова.

Вона подякувала своїй команді за роботу та чоловіку за підтримку.

Про свої плани Сукманова не уточнила, лише додала: “Але.... далі таки буде!”.

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Як повідомлялося, першим заступником міністра юстиції Олену Сукманову призначено розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2018 року. До цього призначення вона працювала на посаді заступника міністра юстиції з питань державної реєстраці

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