Зеленський поговорив із переобраним прем’єром Індії
Про це інформує Офіс Президента на сторінці у Facebook.
“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра Індії”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, “співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці”.
Окрім того повідомляється, що сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.