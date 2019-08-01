Зеленський поговорив із переобраним прем’єром Індії

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Республіки Індія Нарендра Моді у телефонній розмові домовилися про обмін візитами найближчим часом.

Про це інформує Офіс Президента на сторінці у Facebook.

“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Володимир Зеленський привітав Нарендру Моді з переконливою перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра Індії”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, “співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці”.

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Окрім того повідомляється, що сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.