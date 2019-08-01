Луценко відпочивав у Франції, але вже у Києві
Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
"Юрій Луценко нікуди не зникав, як би не пнулися деякі колишні. Так, він дійсно родиною відпочивав у французькому Провансі разом з друзями", - уточнила Сарган.
Також вона додала, що Луценко лише обідав у одному з ресторанів французького міста Горд, а не відпочивав там у готелі.
"Ну і сьогодні генпрокурор проводить кілька нарад, зокрема і по справі суддів ОАСК", - зазначила Сарган.
Окремо Сарган уточнила, що ГПУ у понеділок, 22 липня, не запросили на брифінг по справі журналіста Павла Шеремета, "перед ЗМІ звітував керівник органу, що безпосередньо веде розслідування злочину" (Князєв - ред.).
Сам Луценко підтвердив, що відпочивав у Франції.
"Завершив 10 денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я ніби то проживав. Насправді - проїздом обідав", - наголосив генпрокурор.
Раніше депутат Верховної Ради VIII скликання Сергій Лещенко заявив, що має інформацію, що Юрій Луценко проводить відпустку у Франції.
У соцмережах Лещенко написав, зокрема, що "як кажуть злі язики, Луценко з дружиною були помічені в липні в фешенебельному готелі у французькому містечку Горд саме того дня, коли силовики ходили до Президента Зеленського на доповідь щодо розслідування справи Шеремета".