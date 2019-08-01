Порошенко: Коли наші почали виходити з Дебальцевого, Семенченко

Порошенко: Коли наші почали виходити з Дебальцевого, Семенченко "злив" у ФБ маршрут

Укрінформ
Протокол про припинення вогню на Донбасі з 5 вересня 2014 року був підписаний у Мінську після того, як це питання було вирішено на саміті НАТО в Уельсі.

Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"5 вересня... скоро буде п’ятиріччя. Воно вирішувалося не в Мінську. 5 вересня вирішувалося в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Я про це вперше кажу. Це було диво. Ніхто не вірив тут у нас, коли я їхав на саміт НАТО, що нам вдасться підписати і зупинити російський наступ. Ми застосовували час, відколи почали діяти Мінські домовленості…", - сказав Порошенко.

Він розповів, що Мінські домовленості почали діяти не з дванадцятої години ночі, не з десятої, не з дванадцятої години дня, а з вісімнадцятої, тому що десантники 95-ї і 79-ї під керівництвом Муженка і Забродського мали повернутися з рейду.

"Якби не було цього рейду, то, можливо, і Мінська би не було. Бо вони не розуміли, які у нас сили в тилу, і постійно отримували інформацію про те, що підрозділи російської армії ведуть бої з невідомо звідки з’явившимися українськими десантниками. На 18 годину вони вийшли за лінію зіткнення і вступив у дію Мінськ", - зазначив п'ятий Президент.

Він додав, що коли ми говоримо про Іловайськ чи про Дебальцеве, треба усвідомлювати, що там проти українського армії воювали тільки російські солдати, і сказати правду про це суспільству.

"Бо я точно нікому не побажаю провести таку ніч, коли наші почали виходити з Дебальцевого, а на ФБ (Семена) Семенченка було оприлюднено детальний маршрут виходу. Жах! Бо вскрили "цілком таємний" наказ про вихід, передали Семенченку і той виставив на ФБ. І ти сидиш і думаєш – ну, як?! І треба зараз вночі, без засобів зв’язку, бо повне радіомовчання, змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей. Це важко. Тут в Бога повіриш", - зазначив Порошенко.

За його словами, якщо згадати, з чого ми почали, через що пройшли і хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, "я точно з цим не погоджуся".

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Як відомо, з 4 по 5 вересня 2014 року в Південному Уельсі відбулася 26-та зустріч на вищому рівні глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу. Це був один з найбільших самітів за всю історію НАТО : у ньому взяли участь близько 60 вищих посадових осіб і високоповажних представників 33-х країн-партнерів, в тому числі міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, ЄС, МВФ, Світовий банк) і перший саміт НАТО після завершення "холодної війни", на якому була відсутня російська делегація.

Ще до засідання комісії Україна-НАТО Президент України Петро Порошенко провів декілька неформальних зустрічей з лідерами США, Італії, Великої Британії, Німеччини і Франції, на яких обговорювалися шляхи вирішення ситуації, що склалася в Україні. Лідери країн-членів НАТО заявили про готовність надати Україні гуманітарну допомогу та несмертельну зброю, а також одностайно підтримали запропонований Петром Порошенком "мирний план дій".

На засіданні комісії Україна-НАТО глави держав та голови урядів країн-членів НАТО виступили із заявою щодо підтримки українського суверенітету, територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Комісія констатувала, що Росія продовжує порушувати суверенітет, територіальну цілісність та зазіхати на незалежність України, а також те, що війська РФ залучені до прямої військової операції в Україні, а керівництво Росії продовжує постачати зброю військовим угрупованням на сході України, утримувати тисячні готові до бою підрозділи на кордоні з Україною. Комісія дійшла висновку, що такий розвиток подій підриває безпеку України і має серйозні наслідки для стабільності та безпеки всього євроатлантичного простору.

У спільній декларації після засідання Комісії лідери засудили російську незаконну та самопроголошену анексію Криму і умисну дестабілізацію східної України, яка триває, порушуючи міжнародне право, а також закликали Росію відкликати самопроголошену анексію Криму, якої члени Альянсу ніколи не визнають. Крім того, члени НАТО звернулися до Росії з вимогою припинити підтримувати сепаратистів на східному кордоні України й утриматися від подальших агресивних дій проти цієї держави.

Мінський протокол, або так звана перша Мінська угода, була підписана на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року учасниками Тристоронньої контактної групи: послом Гайді Тальявіні (від ОБСЄ), другим Президентом України Леонідом Кучмою (від України), послом Російської Федерації в Україні Михайлом Зурабовим (від Росії). Крім того, під Протоколом стоять підписи Олександра Захарченка (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки "ДНР") та Ігоря Плотницького (очільник проросійської маріонеткової псевдореспубліки "ЛНР").

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