Супрун радить майбутнім депутатам мати "здорову впертість"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання уникати популізму і не дозволяти маніпулювати собою.

Про це вона написала у Facebook.

"Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України ІХ скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом. Народний депутат України складає присягу народу України. Не лідеру партії чи голові фракції. Не дозволяйте маніпулювати вами щодо цього. Будьте суб’єктом, а не об’єктом. Розберіться, хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу. Вивчіть повноваження та процедури ключових державних органів. Не влаштовуйте спам з листами на всіх підряд щодо тієї чи іншої проблеми. Це неповага до часу людей та марнування коштів платників податків", - написала Супрун.

Також вона порадила постійно досліджувати ту сферу , в якій депутати бачать свою роботу в парламенті, дослухатися до експертної та громадської думки і обов'язково дбати про інформаційну гігієну.

"Їздіть в лікарні, школи, університети, підприємства і говоріть з кінцевими бенефіціарами змін. Але не ставайте заручником особистих вражень або ж історій окремо взятих людей чи груп. Те що “ми так завжди робили”, не означає, що так робити правильно. Обов’язково завжди робіть факт-чекінг. Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ. Пам’ятайте, що російські “медіа” — це не ЗМІ, а засоби пропаганди Кремля", - написала Супрун.

Вона закликала народних обранців визнавати свої помилки, пройти курси дебатів та аргументації та мати здорову впертість щодо засадничих цінностей.

Окрім цього, вона наголосила на необхідності партнерства Верховної Ради та уряду.

"Підтримуйте державні інституції. Дбайте про зміцнення їхньої спроможності та ефективності. Без цього не буде кому імплементувати навіть найкращі закони. ...Будьте партнером і підсиленням членів уряду, допомагайте втілювати системні зміни та гасити “пожежі”, які обов’язково будуть виникати", - написала Супрун.