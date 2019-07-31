У "Слузі народу" розповіли, з яких законопроєктів почне роботу нова Рада

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради невідкладні законопроєкти вже у перший тиждень роботи парламенту нового скликання.

Про це повідомив кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Віталій Безгін в ефірі Oboz.TV, відповідаючи на запитання про те, чи сформований перелік невідкладних законопроєктів, які Президент подасть у перший тиждень роботи нового парламенту.

"Наразі цей перелік напрацьовується. Я думаю, що він буде публічним протягом найближчих тижнів. Там точно йде дуже активна робота. Вона йде не тільки стосовно питань недоторканності і взагалі контролю за депутатською діяльністю, про що ми вже чули. Вона дійсно стосується і економічного блоку, тому що розуміємо, що кожен громадянин має відчувати зміни на собі. Тому з точки зору економічного блоку, зокрема, і Офісу Президента, буде подання певної кількості дуже невідкладних, термінових законопроєктів", - сказав Безгін.

За його словами, ймовірність того, що у перший же тиждень народні обранці розглянуть питання щодо своєї недоторканності, становить "50 на 50". Скасування недоторканності також стосуватиметься суддів і Президента.

Безгін також назвав серед невідкладних законопроєкт про імпічмент Президента.