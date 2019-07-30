Мажоритарники "Слуги народу" вже створюють депутатську групу

Кандидат у народні депутати від "Слуги народу", ведучий програми "Гроші" на каналі "1+1" Олександр Дубінський заявив, що у майбутньому парламенті разом із ще кількома нардепами створять депутатську групу з робочою назвою "Справедливість".

Про це він написав у своєму Іnstagram.

"Вирішили створити в новому парламенті депутатську групу мажоритарників з робочою назвою "Справедливість". Нас вже 5 осіб. Приєднуйтесь", - підписав він фото, на якому також присутні майбутні депутати - блогер Олександр Куницький і журналістка "1+1" Ольга Смаглюк.

Як відомо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Станом на 26 липня ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

Фото: Максим Лісовий