Тука виступає проти ліквідації МінТОТ

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не підтримує ініціативу Офісу Президента Володимира Зеленського ліквідувати МінТОТ.

Про це Тука зазначив в ефірі на телеканалі "Прямий".

"Я не підтримую таку тезу - незалежно від того, перебуваю я на посаді, чи ні. Річ у тому, що відмінність статусу міністерства від державного комітету чи державної служби полягає в тому, що міністерство має набагато більше повноважень всередині уряду", - зазначив Тука.

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що у рамках реформування Кабінету міністрів може бути зменшено кількість віцепрем'єр-міністрів, які не очолюють міністерства, та деяких центральних органів виконавчої влади.

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Президент України Володимир Зеленський в свою чергу підтримав ідею скорочення кількості міністерств.