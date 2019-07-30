Перший заступник голови Вінницької ОДА пішов із посади

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко пішов з посади.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

"Розпорядженням голови ОДА від 30.07.2019 року № 56-рк, звільнено з посади першого заступника голови облдержадміністрації Гижка Андрія Петровича за згодою сторін, згідно з поданою ним заявою", - йдеться у повідомленні.

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41-річний Андрій Гижко обіймав посаду першого заступника голови Вінницької ОДА з серпня 2014 року. До того він працював в ОДА начальником Головного управління економіки, директором Департаменту регіональної економічної політики, з березня по серпень 2014 року — заступником голови ОДА. У 2018 році здобув звання "Заслуженого економіста України".

Гижко очолював Вінницьку обласну організацію політичної партії БПП "Солідарність". На позачергових виборах народних депутатів України 2019 року балотувався як висуванець партії в одномандатному виборчому окрузі №11 і здобув третій результат, - 11,12% голосів. Його підтримали 9 018 виборців.