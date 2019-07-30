Богдан заявляє, що один із "смотрящих" Києва пропонував йому розділити бюджетні гроші

Глава Офісу Президента України Андрій Богдан заявляє, що один із "смотрящих" Києва пропонував йому розділити навпіл награбовані бюджетні гроші столиці.

Про це він сказав у вівторок на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Декілька днів тому до мене приходив один із адвокатів, який назвався адвокатом одного із "смотрящих" Києва, котрий заважає Кличку ефективно управляти містом, і висловив таку пропозицію, що робота з місцевим бюджетом Київської міської ради і КМДА дозволяє їм отримати 40 млн доларів на рік. Попросив не чіпати голову КМДА і запропонував цей бюджет розділити навпіл", - заявив Богдан.

При цьому він зауважив, що не був готовий до такої зустрічі, а тому "не зміг відповідно зафіксувати цю інформацію". Однак ці дані, за його словами, буде передано в правоохоронні органи.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан надіслав уряду лист, в якому просить міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка внести подання щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА — це позбавлення столиці місцевого самоврядування.