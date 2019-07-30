Богдан заявляє, що один із

Богдан заявляє, що один із "смотрящих" Києва пропонував йому розділити бюджетні гроші

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Укрінформ
Глава Офісу Президента України Андрій Богдан заявляє, що один із "смотрящих" Києва пропонував йому розділити навпіл награбовані бюджетні гроші столиці.

Про це він сказав у вівторок на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Декілька днів тому до мене приходив один із адвокатів, який назвався адвокатом одного із "смотрящих" Києва, котрий заважає Кличку ефективно управляти містом, і висловив таку пропозицію, що робота з місцевим бюджетом Київської міської ради і КМДА дозволяє їм отримати 40 млн доларів на рік. Попросив не чіпати голову КМДА і запропонував цей бюджет розділити навпіл", - заявив Богдан.

При цьому він зауважив, що не був готовий до такої зустрічі, а тому "не зміг відповідно зафіксувати цю інформацію". Однак ці дані, за його словами, буде передано в правоохоронні органи.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан надіслав уряду лист, в якому просить міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка внести подання щодо звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським був поінформований про розділення повноважень в управлінні столицею.

Водночас на переконання Кличка, розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА — це позбавлення столиці місцевого самоврядування.

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