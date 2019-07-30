Аваков заперечує, що на виборах поліція працювала проти Порошенка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує слова п'ятого президента України Петра Порошенка про те, що на виборах в парламент в 2019 році проти нього була робота поліції.

Про це Аваков написав в Facebook.

"В інтерв'ю УП Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори. Ми працювали на людей і на Україну", - написав Аваков.

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Раніше Порошенко заявив, відповідаючи на питання про те, чи задоволений він результатом виборів до парламенту, наступне: "Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на зразок Шарія, організованих зсередини країни.