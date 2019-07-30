Аваков заперечує, що на виборах поліція працювала проти Порошенка

Аваков заперечує, що на виборах поліція працювала проти Порошенка

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує слова п'ятого президента України Петра Порошенка про те, що на виборах в парламент в 2019 році проти нього була робота поліції.

Про це Аваков написав в Facebook.

"В інтерв'ю УП Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції". Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори. Ми працювали на людей і на Україну", - написав Аваков.

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Раніше Порошенко заявив, відповідаючи на питання про те, чи задоволений він результатом виборів до парламенту, наступне: "Чи можу я сказати, що була робота проти нас? Була. Була робота проти нас поліції. Була робота проти нас організованих груп, на зразок Шарія, організованих зсередини країни.

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