Клімкін наразі не підтримує контактів з експрезидентом Порошенком
Натомість політичні та особисті шляхи у кожного свої, заявив Клімкін в інтерв'ю Укрінформу у відповідь на запитання, чи були у нього з Порошенком під час роботи особисті стосунки.
"Звичайно, ми працювали над тим, щоб зовнішня політика України під час війни належним чином відображала національні інтереси, але ж політичні та особисті шляхи у нас при цьому не мають збігатися", - сказав Клімкін.
Він зазначив, що зараз не має контактів з експрезидентом Порошенком.
Стосовно того, полегшувало чи ускладнювало їхню співпрацю те, що попередній президент сам раніше був міністром закордонних справ, Клімкін відповів: "насправді, думаю, що полегшувало".
"У нього (Порошенка. - ред.) була певна історія міжнародних контактів, він намагався брати активну участь у різних конференціях, особисто знав багатьох міжнародних лідерів. У цьому сенсі, звичайно, полегшувало", - зазначив глава МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу 27 червня очільник України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.
У своєму зверненні, оприлюдненому 1 липня, Клімкін оголосив про намір піти у "політичну" відпустку.