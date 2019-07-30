Клімкін наразі не підтримує контактів з експрезидентом Порошенком

Міністр закордонних справ Павло Клімкін мав з експрезидентом Петром Порошенком тільки службові відносини під час спільної роботи над виробленням зовнішньополітичної лінії України.

Натомість політичні та особисті шляхи у кожного свої, заявив Клімкін в інтерв'ю Укрінформу у відповідь на запитання, чи були у нього з Порошенком під час роботи особисті стосунки.

"Звичайно, ми працювали над тим, щоб зовнішня політика України під час війни належним чином відображала національні інтереси, але ж політичні та особисті шляхи у нас при цьому не мають збігатися", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що зараз не має контактів з експрезидентом Порошенком.

Стосовно того, полегшувало чи ускладнювало їхню співпрацю те, що попередній президент сам раніше був міністром закордонних справ, Клімкін відповів: "насправді, думаю, що полегшувало".

"У нього (Порошенка. - ред.) була певна історія міжнародних контактів, він намагався брати активну участь у різних конференціях, особисто знав багатьох міжнародних лідерів. У цьому сенсі, звичайно, полегшувало", - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу 27 червня очільник України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.

У своєму зверненні, оприлюдненому 1 липня, Клімкін оголосив про намір піти у "політичну" відпустку.