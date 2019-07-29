Помпео сподівається на креатив нової влади України щодо врегулювання конфлікту з РФ

У США сподіваються, що нова влада в Україні шукатиме креативніші шляхи врегулювання конфлікту із Росією.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео під час розмови в неурядовій організації Економічний клуб Вашингтона, повідомляє кореспондент Укрінформу

“Ми спілкуємося із новою українською владою, в країні лише минулого тижня пройшли парламентські вибори. Сподіваюся, це приведе до більш креативних ідей щодо вирішення проблеми. Конфлікт в Україні справжній, бої тривають - не щодня, але багато”, - сказав Помпео.

Він також додав, що позиція США стосовно анексії Криму залишається незмінною. “США вважають це неприйнятним. Крим має бути повернутий Україні”, - наголосив держсекретар.