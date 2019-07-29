Українцям треба позбутися лузерського менталітету - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прагне змінити те, що Україна є найбіднішою країною Європи, а українці мають лузерський менталітет і не вірять у власні сили.

Про це Клімкін розповів у інтерв'ю Укрінформу.

"Я вже був п’ять років міністром закордонних справ, і в мене немає амбіції просто зайняти якісь посади. У мене дійсно є бажання, такий внутрішній драйв, змінити те, що ми, наприклад, найбідніша країна в Європі, що Україна поступово перетворюється на донора робочої сили, а насправді людей — мізків і рук, що ми перетворюємося на агропромислового виробника. А я хочу, щоб ми нікого не намагалися наздогнати. Я хочу, щоб ми реально йшли своїм шляхом, а не периферійним. Це, якщо хочете, моя амбіція", - сказав Клімкін.

На його думку, українцям насамперед треба позбутися "якогось лузерського менталітету і того, що країною керує переплетіння різних інтересів, які ніхто ніколи не чіпає".

Клімкін зазначив, що для цього треба "піти і розкрити людей, розкрити ініціативу, знайти тих, хто готовий це зробити", оскільки, це "наш єдиний шанс".

"На сьогодні я не бачу, щоб ми повірили в себе. Якщо хочете, моя амбіція — досягти цього", - акцентував міністр.

У відповідь на запитання, як він зможе її втілити, залишившись поза політикою, Клімкін зауважив, що "політика робиться не тільки в парламенті, точніше, не тільки в нашому", тож він шукатиме інші шляхи.

"Насправді є багато ідей щодо різних проектів, не тільки політичних, і я точно знайду чим займатися. Коли той чи інший проект буде готовий, я про це буду говорити", - пообіцяв міністр.

Він додав, що свідомо вирішив не оприлюднювати майбутніх політичних планів до моменту звільнення.

"Я сподіваюсь, що це відбудеться навколо Дня Незалежності, і потім можна буде щось сказати. Тоді післявиборчий хайп вщухне, і можна буде говорити про якісь цікаві речі. Але це ж не означає, що плани є тільки політичні — вони є у різних сферах", - резюмував Клімкін.