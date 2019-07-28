Нова Рада може змінити склад ЦВК — Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук готова до того, що новий парламент змінить склад ЦВК.

Про це вона заявила в ефірі "5 канал".

Водночас керівниця Центрвиборчкому просить депутатів під час ухвалення рішень щодо складу ЦВК, насамперед, зважати на фаховість кандидатів.

"Дивлячись на ті процеси політичні, які відбуваються в країні, не буду робити вигляд, що це не може стосуватися і ЦВК. Тому якщо на рівні політичної волі щодо зміни складу комісії чи її повного оновлення, то таке рішення буде прийматися", – сказала Сліпачук.

Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня.

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26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з результатами, партія "Слуга народу" набрала 43,16% голосів виборців, "Опозиційна платформа – За життя" - 13,05%, ВО "Батьківщина" – 8,18%, "Європейська солідарність" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.