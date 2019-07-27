Посол Франції попрощалася з українцями

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон у прощальному відеозверненні побажала українцям якнайскоріше згуртуватися задля досягнення миру та подолання проблем.

Відео дипломат виклала у Тwitter.

"Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам "до побачення" після майже чотирьох років в Україні, які промайнули дуже швидко, позаяк були вкрай насичені роботою, враженнями, відкриттями, зустрічами. Повірте, для мене це були незабутні роки", - сказала Дюмон.

За словами французького посла, вона сповнена оптимізму щодо майбутнього України.

"Цю впевненість надає мені щире прагнення до змін, яке неодноразово демонстрували українці своїм волевиявленням, динамізм і креативність української молоді, працелюбність і духовність, які завжди були властиві українському народу", - зауважила Дюмон.

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Посол побажала Україні під проводом нової команди якнайскоріше згуртуватися у спільній роботі із досягнення миру і подолання проблем, які стримують поступ до кращого майбутнього.

"Зі свого боку, ми, Європа і Франція зокрема, і надалі будемо поруч, аби надавати вам допомогу і підтримку. Щиро дякую всім вам і нехай щастить", - зазначила Дюмон.