Трамп наразі не планує візит в Україну, але він можливий у майбутньому - Волкер
Укрінформ
У робочому графіку Президента США Дональда Трампа, який складається заздалегідь, наразі не запланований візит в Україну, але він не виключений у майбутньому.
Про це заявив на брифінгу в Києві спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у відповідь на запитання про можливість символічного короткого візиту в Україну Президента США Дональда Трампа з Варшави, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Як ви знаєте, візити американських президентів завжди плануються дуже заздалегідь і аби щось подібне запланувати, знадобилися б дуже серйозні зусилля. Я не виключає нічого, але хочу нагадати, що є запрошення Президенту Зеленському відвідати Вашингтон і ми сподіваємося, що це відбудеться», - сказав Волкер.
Стосовно відвідання Президентом США України, він зауважив, що «ми теж дуже хотіли б, щоб він сюди приїхав».