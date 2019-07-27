Трамп наразі не планує візит в Україну, але він можливий у майбутньому - Волкер

«Як ви знаєте, візити американських президентів завжди плануються дуже заздалегідь і аби щось подібне запланувати, знадобилися б дуже серйозні зусилля. Я не виключає нічого, але хочу нагадати, що є запрошення Президенту Зеленському відвідати Вашингтон і ми сподіваємося, що це відбудеться», - сказав Волкер.

Стосовно відвідання Президентом США України, він зауважив, що «ми теж дуже хотіли б, щоб він сюди приїхав».