Зеленському варто скористатися досвідом Рейгана - Atlantic Council

Протягом виборчої кампанії Зеленського порівнювали з Рейганом, і ці порівняння можуть бути доречними, якщо новий Президент України скористається досвідом легендарного американського лідера.

П'ять порад ефективної політики реформ на основі досвіду Рейгана Президенту Зеленському дає на шпальтах Atlantic Council Майкл Юркович.

«У квітні українці обрали актора Володимира Зеленського президентом. Негайно почалися порівняння його з Рональдом Рейганом, який теж колись був актором», - пише Юркович у статті «Рейган увійшов в історію. Зеленський може це повторити - і ось яким чином».

Автор відзначає: Рейган прославився не тим, що був актором, а насамперед своєю рішучою політикою. Він переконаний, що Зеленський має всі шанси скористатися досвідом Рейгана.

Юркович відзначає, зокрема, принциповість Рейгана у відносинах з СРСР. Він нагадує, що попри злочини радянського режиму, Рейган завжди прагнув діалогу з лідерами у Москві і шукав шляхів досягнення миру.

«Водночас він був достатньо принциповим, аби відмовлятися від поганих пропозицій. Рейган дотримувався доктрини «Мир завдяки силі», такий підхід слушний і для сучасної України», - зазначає Юркович.

Автор Atlantic Council зауважує, що американці полюбили Рейгана не стільки за досягнення у зовнішній політиці, як за підвищення добробуту громадян. Його рішучі дії вже з перших днів президентства полягали, зокрема, у зниженні податків, експерти називали їх «суперечливими», а опоненти піддавали нищівній критиці. Але в результаті американська економіка безперервно зростала протягом 92 місяців.

Експерт радить Президенту Зеленському придивитися до п'яти уроків досвіду президентства Рейгана, які можуть бути корисними для нинішньої України:

Повернення капіталу до бюджету, амністія капіталу;

Повернення українців на батьківщину та лібералізація громадянства;

Поліпшення інфраструктури завдяки спеціальному фонду;

Розвиток енергетичної незалежності, власний видобуток та лібералізація ринку енергетики;

Верховенство права, включно з кардинальною зміною правової системи.

Стосовно першого пункту, автор нагадує, що Рейган започаткував економічне зростання завдяки зниженню податків, а Зеленський, на його думку, може досягти такого ефекту податковою амністією. Йдеться про одноразовий податок на легалізацію капіталу та початок з «нового аркуша» для капіталу, який з 1991 року виводився в офшори.

Щодо другого пункту, Юркович зауважує: Зеленський також міг би залучити до розбудови держави українців, які мешкають за кордоном. Для цього він радить лібералізувати законодавство і дозволити подвійне громадянство за певних умов.

«Легалізація подвійного громадянства дозволить Україні зупинити «відтік мізків». Україні потрібно більше українців, грубо кажучи. Це не лише розширить податкову базу, а й стимулюватиме економіку», - наголошує експерт. І нагадує, що хоч Рейган і не повертав американців з-за кордону, але зробив економіку США привабливою для людей з усього світу.

Автор також радить створити спеціальний фонд для розвитку української інфраструктури: доріг, будинків, мостів тощо. Він міг би наповнюватися як з окремих статей бюджетних надходжень, так і з міжнародних, донорських та грантових джерел.

Юркович відзначає прогрес у досягненні енергетичної незалежності від Росії і радить просуватися надалі у напрямку розвитку внутрішнього видобутку, суттєвої лібералізації ліцензій на видобуток газу та нафти, розвитку джерел відновлюваної енергетики, створення відкритого, конкурентного та привабливого енергетичного ринку.

«Коли Рейган прийшов до влади, США перебували в заручниках ОПЕК для задоволення власних енергетичних потреб. Але цілеспрямована політика розвитку власних ресурсів у Мексиканській затоці перетворила США на експортера енергії на час, коли Рейган залишав посаду.

Зеленський потребує такої само цілеспрямованості та бачення для розвитку української енергетичної індустрії. І почати варто з повноцінної енергетичної стратегії, стимулювання внутрішнього видобутку», - йдеться у статті.

Насамкінець, автор наполягає, що основною причиною ненависті українців до політиків завжди була відсутність верховенства права в Україні. Він переконаний: система судочинства лежить у таких руїнах, що спроби її реанімувати нагадують «перестановку меблів на палубі Титаніка». Юркович радить навіть перейти на систему англосаксонського прецедентного права, аби кардинально змінити стан речей.

«Рейган був рішучим лідером. Саме тому так багато людей його ненавиділи та протистояли його політиці. Проте історія віддячила Рейгану за його непохитність та сильне лідерство. Зеленському варто було би звернути увагу на досвід рішучості й непохитності Рейгана, аби поліпшити життя звичайних українців і здобути для України те місце у світі, на яке вона справді заслуговує», - підсумовує Майкл Юркович.