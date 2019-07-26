Україна обрала трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ

Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України провела співбесіди з кандидатами та відібрала трьох, яких рекомендує для подальшого розгляду.

Про це повідомляється на сайті Президента.

“Список відібраних кандидатів надіслано до Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи”, - йдеться у повідомленні.

Так, комісія рекомендує: Олену Бойченко, Миколу Гнатовського та Павла Пушкара.

Члени Комісії відзначили надзвичайно високий рівень професійної компетентності усіх учасників конкурсу, їх ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї, практики Європейського суду з прав людини та національного законодавства. А також фаховість, високі моральні і доброчесні якості кандидатів, належний рівень володіння ними офіційними мовами Ради Європи, що засвідчено результатами тестування МЗС.

Співбесіди з кандидатами Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України проводила 25 – 26 липня 2019 року.

Рішення ухвалювалося шляхом відкритого голосування.