Україна обрала трьох кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ
Про це повідомляється на сайті Президента.
“Список відібраних кандидатів надіслано до Міністерства закордонних справ України для подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи”, - йдеться у повідомленні.
Так, комісія рекомендує: Олену Бойченко, Миколу Гнатовського та Павла Пушкара.
Члени Комісії відзначили надзвичайно високий рівень професійної компетентності усіх учасників конкурсу, їх ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї, практики Європейського суду з прав людини та національного законодавства. А також фаховість, високі моральні і доброчесні якості кандидатів, належний рівень володіння ними офіційними мовами Ради Європи, що засвідчено результатами тестування МЗС.
Співбесіди з кандидатами Комісія для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України проводила 25 – 26 липня 2019 року.
Рішення ухвалювалося шляхом відкритого голосування.